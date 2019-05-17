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Воины ВСУ в Приазовье готовы достойно отражать атаки противника в случае обострения, - новый командующий ООС

17.05.2019 19:24
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Воины ВСУ в Приазовье готовы достойно отражать атаки противника в случае обострения, - новый командующий ООС

Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский уточнил задачи для украинских подразделений и порядок огневого поражения противника. Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к адекватным действиям в случае обострения ситуации в регионе Приазовья. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
На Приазовье командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирський проверил организацию боевой службы воинских частей и подразделений.
В частности, Сирский непосредственно на передовых позициях изучил положение и характер действий противника, убедился в готовности имеющихся сил и средств к адекватным действиям в случае обострения ситуации противником.
Также во время работы на приморском направлении командующий ООС уточнил задачи для подразделений и порядок огневого поражения противника.



Теги: Донбасс, обострение, ВСУ, Приазовье, атаки
 
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