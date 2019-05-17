Возле «Донбасс Арены» появится бюст убитому главарю НВФ «Мамаю»

17.05.2019 20:12

Бюст убитому командиру подразделения НВФ «Пятнашка» Олега Мамиева (позывной «Мамай») будет установлен в неподконтрольном Украине Донецке.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Такое решение приняли на «общественных слушаниях» в библиотеке имени Крупской представители организации «Донецкая Республика».

Отмечается, что бюст «Мамаю» появится в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола возле стадиона «Донбасс Арена».