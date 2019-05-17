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Архив - Донецкая область

Возле «Донбасс Арены» появится бюст убитому главарю НВФ «Мамаю»

17.05.2019 20:12
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Возле «Донбасс Арены» появится бюст убитому главарю НВФ «Мамаю»

Бюст убитому командиру подразделения НВФ «Пятнашка» Олега Мамиева (позывной «Мамай») будет установлен в неподконтрольном Украине Донецке.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Такое решение приняли на «общественных слушаниях» в библиотеке имени Крупской представители организации «Донецкая Республика».

Отмечается, что бюст «Мамаю» появится в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола возле стадиона «Донбасс Арена».



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, Донбасс Арена, памятник, ОРДО, НВФ
 
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