- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
- Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы16:37
- Жизнь на линии разграничения: Жители пасут коров рядом с воронками11:20
Жители Донецка обсуждают, реально ли получить в городе денежный кредит
В неподконтрольном украинским властям Донецке люди обсуждают, где можно получить заем. Своими мнениями дончане делятся в соцсетях, пишут Донецкие новости.
«У нас, в Донецке, вообще реально получить кредит (заем)? Реально ситуация вынуждает... А к кому обратиться – не знаю», – пишет Сергей.
Жители Донецка предлагают ему занять деньги у знакомых и пишут о том, что программа кредитования, которую в «ДНР» обещали запустить, так и не работает:
Сергей: «В ЦРБ вроде как запускали программу кредитования. Еще есть фирма Рост (на площади), они кредитуют»;
Руслан: «В ЦРБ нет пока».
Различные фирмы, которые предлагали людям деньги под проценты, также не работают. Возможно только получить наличные, оставив в залог золото в ломбарде:
Константин: «Есть такие, но это кабала, +20% за месяц, не отдал, капает счетчик +1% в день от суммы долга»;
Ольга: «30-35%»;
Константин: «Узнал, по ходу, прикрыли эту контору, с проверкой к ним пришли – и все, нет их больше»;
Арсен: «По ходу, только ломбард дает заем»;
Надежда: «Ломбард».
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, кредит
- Андрей Клюев: в Украине сложился наиболее благоприятный инвестиционный климат
- Реалии "ДНР" или один эпизод из мирной жизни Донецка
- Аноним возражает
- Попытки объявить импичмент Януковичу донецкий градоначальник считает происками бездельников
- Азарова вывело из себя донецкое дерево
- Округ в Донецке зарегистрировал меньше всего кандидатов в депутаты
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
- Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы16:37
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram17:15
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Как выбрать солнцезащитные очки20:03
- Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки19:25
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- В Украине запретили популярное обезболивающее
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают