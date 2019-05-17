Жители Донецка обсуждают, реально ли получить в городе денежный кредит

17.05.2019 17:49

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди обсуждают, где можно получить заем. Своими мнениями дончане делятся в соцсетях, пишут Донецкие новости.

«У нас, в Донецке, вообще реально получить кредит (заем)? Реально ситуация вынуждает... А к кому обратиться – не знаю», – пишет Сергей.

Жители Донецка предлагают ему занять деньги у знакомых и пишут о том, что программа кредитования, которую в «ДНР» обещали запустить, так и не работает:

Сергей: «В ЦРБ вроде как запускали программу кредитования. Еще есть фирма Рост (на площади), они кредитуют»;

Руслан: «В ЦРБ нет пока».

Различные фирмы, которые предлагали людям деньги под проценты, также не работают. Возможно только получить наличные, оставив в залог золото в ломбарде:

Константин: «Есть такие, но это кабала, +20% за месяц, не отдал, капает счетчик +1% в день от суммы долга»;

Ольга: «30-35%»;

Константин: «Узнал, по ходу, прикрыли эту контору, с проверкой к ним пришли – и все, нет их больше»;

Арсен: «По ходу, только ломбард дает заем»;

Надежда: «Ломбард».