Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет

18.05.2019 12:20

Бывший главарь группировки "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский признался, кто развязал кровопролитие на Донбассе. Откровение террориста вызвало шумиху в Сети. Внимание на откровение Ходаковского обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Экс-главарь террористов самопровозглашенной "ДНР" Александр Ходаковский наконец-то озвучил имя виновного в том, что на Донбассе началась кровопролитная война – это сам он. О признании Ходаковского в своем микроблоге написал известный блогер и журналист Денис Казанский, сопроводив свой пост скрином публикации Ходаковского в одной из соцсетей. "Чего только не приходилось мне видеть — от путча в 91-м до войны… И если господа либералы мне будут говорить: да ты же сам ее и развязывал, — я отвечу: да! Если власть трусит, всегда найдутся такие, как я, которые будут брать ситуацию в свои руки", — написал Ходаковский.

"Ходаковский признается: да, это я развязывал войну. Ну вот, а то все "хунта-хунта". Через пять лет признал наконец, что втянул Донбасс в это бессмысленное кровавое болото", — так прокомментировал откровения соратника путинского режима Денис Казанский.