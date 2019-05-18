- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
- Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы16:37
- Жизнь на линии разграничения: Жители пасут коров рядом с воронками11:20
Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
Бывший главарь группировки "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский признался, кто развязал кровопролитие на Донбассе. Откровение террориста вызвало шумиху в Сети. Внимание на откровение Ходаковского обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Экс-главарь террористов самопровозглашенной "ДНР" Александр Ходаковский наконец-то озвучил имя виновного в том, что на Донбассе началась кровопролитная война – это сам он. О признании Ходаковского в своем микроблоге написал известный блогер и журналист Денис Казанский, сопроводив свой пост скрином публикации Ходаковского в одной из соцсетей. "Чего только не приходилось мне видеть — от путча в 91-м до войны… И если господа либералы мне будут говорить: да ты же сам ее и развязывал, — я отвечу: да! Если власть трусит, всегда найдутся такие, как я, которые будут брать ситуацию в свои руки", — написал Ходаковский.
"Ходаковский признается: да, это я развязывал войну. Ну вот, а то все "хунта-хунта". Через пять лет признал наконец, что втянул Донбасс в это бессмысленное кровавое болото", — так прокомментировал откровения соратника путинского режима Денис Казанский.
Теги: Донбасс, война, признание, Ходаковский
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину
- Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт
- Майдан, "поребрик", орда та перемога: жах та відроження Краматорська
- Мир в Украине возможен: 5 основных пунктов
- Бомбежки Донбасса и горький для Украины урок-итог саммита НАТО
- "Россия лихорадочно посылает гонцов в Киев с предложениями по "мягкой капитуляции", - блогер
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
- Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы16:37
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram17:15
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Как выбрать солнцезащитные очки20:03
- Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки19:25
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- В Украине запретили популярное обезболивающее
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают