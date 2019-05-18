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Архив - Донецкая область

«На "Каргиле" пеших нет, в Горловке не полная сетка»: соцсети сообщили о ситуации на КПП ОРДО

18.05.2019 10:47
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«На "Каргиле" пеших нет, в Горловке не полная сетка»: соцсети сообщили о ситуации на КПП ОРДО

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» пунктах пропуска не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет ДонПресс.
Так, на Бахмутском направлении в 09:20 собралось 120 автомобилей и около 270 человек пешей очереди:
«Очередь быстро продвигается, в Бахмут не полная сетка, а с Бахмута пеших на пару автобусов»
«По состоянию на 09.20 на блок посту 120 автомобилей, 23 автобуса, до 270 человек пешей очереди»
На Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» пешей очереди нет, основная и льготная очередь не слишком большие:
«Каргил из Донецка основная машин 20 на мосту, льгота половина. Каргил на Донецк основная машин 50−60,льгота ±20 авто. Пеших нет»
На Мариупольском направлении в Еленовке сегодня очереди меньше, чем в последние дни:
«На Еленовке между 1 и 2 туалетом»



Теги: Донбасс, Горловка, КПП, очереди
 
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