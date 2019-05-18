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Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
В рядах террористов "ДНР" в оккупированном Донецке паника - российское руководство отобрало у них документы, а также запретило пользоваться смартфонами. Инсайдом о "ДНРовцах" поделился в Twitter известный донецкий блогер "Фашик Донецкий", передает "Диалог.UA".
Со слов блогера, нечто необычное происходит "в Донецке в одном из известных подразделений" террористической "ДНР". Командование отобрало у боевиков оригиналы документов, оставив только ксерокопии. Кроме того, их заставили перейти на кнопочные телефоны, у которых нет камер. "Орки в шоке, боятся что их пустят в расход или на фарш "украм"" - сообщил "Фашик Донецкий". В рядах террористов ходят также слухи, что "их хотят убрать как нежелательных свидетелей".
"Плюс еще командиры местные намекнули, мол, если будет пи**орез, то вам на помощь пришлют только уголовников, кадровые военные РФ х** за вас будут воевать", - уточнил блогер.
По его данным, изменения весьма сильно сказались на морально-волевом состоянии террористов. "Многие задумываются о том, чтобы свалить на**й из этого цирка куда-то в РФ, ибо чего-то не хочется подыхать от слова совсем", - сообщил "Фашик Донецкий".
Теги: Донецк, Донбасс, страх, ДНР, боевики
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