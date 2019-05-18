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Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
Руководство Украины не отдавало прямого приказа на ведение активных боевых действий и деоккупации Донбасса в течение года, когда генерал Сергей Наев возглавлял Объединенные силы. Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ и экс-командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал о перспективах деоккупации Донбасса, передает "Диалог.UA".
"Мы, военные, очень хорошо понимаем, что сама подготовка к активной наземной фазе боевых действий по освобождению временно оккупированных территорий будет значительно превышать время самих наземных действий. Эта подготовка должна включать определенный комплекс мероприятий, в том числе и на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – отметил генерал. По его словам, ООС способны освободить ОРДЛО от местных боевиков в очень короткое время, если Россия не станет вмешиваться в ход военных действий на Донбассе. "Хочу также подчеркнуть, что ведение активных наземных действий возможно только при условии принятия соответствующего решения руководством государства. Подчеркиваю, что в течение года, когда я возглавлял Объединенные силы, распоряжение на подготовку и проведение таких действий ко мне не поступало", – резюмировал Наев.
Теги: Донбасс, штурм, боевики, заявление, ООС
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