В Донецке у членов НВФ отобрали документы и запретили смартфоны

18.05.2019 17:20

В Донецке у членов одного из подразделений группировки «ДНР» отобрали оригиналы документов и заставили перейти на пользование кнопочными телефонами.

Об этом в Twitter сообщил блогер Фашик Донецкий, передает donpress.com.

По его словам, такая ситуация наблюдается в одном из известных подразделений, дислоцирующихся в неподконтрольном Донецке. У «военных» забрали оригиналы документов и запретили пользоваться смартфонами и мобильными телефонами с камерами. Взамен у них остались только копии документов и кнопочные телефоны.

По информации блогера, такое распоряжение вызвало подозрения у членов НВФ, что Россия их «сливает» и хочет «убрать как нежелательных свидетелей».

Кроме того, местное командование намекнуло подчиненным, что в случае обострения ситуации на фронте в качестве подкрепления будут присланы только «уголовники», ибо «кадровые военные РФ за вас воевать не будут».