В Горловке во время обстрела ранен мирный житель

18.05.2019 07:54

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в ходе обстрела получил ранение мирный житель. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, пишет ДонПресс.

Так, «мэр» отметил:

«При обстреле поселка Русский край ранение получил житель 1985 года рождения, проживающий по адресу: улица Полярная, 10».

Приходько отметил, что мужчина получил осколочное ранение правого предплечья.