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Архив - Донецкая область

В Горловке во время обстрела ранен мирный житель

18.05.2019 07:54
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В Горловке во время обстрела ранен мирный житель

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в ходе обстрела получил ранение мирный житель. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, пишет ДонПресс.
Так, «мэр» отметил:
«При обстреле поселка Русский край ранение получил житель 1985 года рождения, проживающий по адресу: улица Полярная, 10».
Приходько отметил, что мужчина получил осколочное ранение правого предплечья.



Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, ранение, обстрел
 
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