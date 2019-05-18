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Волонтер рассказал о крупной неудаче НВФ на Донбассе
Подразделения НВФ после мощного удара ВСУ, уничтожившего на передовой грузовик противника, потерпели очередную неудачу. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, пишет ДонПресс.
На своей странице в соцсети Мысягин собщил, что члены НВФ после разгрома пытались тащить боевую машину без трала и крана, что привело к новым проблемам:
«Уничтоженный грузовик подцепили на трос и начали вытаскивать с позиции. Там же колес нет, тащили его на дисках, от которых мало что осталось и на мостах. Так вот, по полям у них получилось его потащить, земля была в помощь. А вот когда дотащили до дороги, там автомобильная дорога рядом проходит, вот тут и начались все проблемы. В результате террористы слетели в кювет. «В общем получается, что после боевой операции ВСУ, еще одна ответка от укр*пов прилетела».
Теги: Донбасс, грузовик, уничтожение, НВФ
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