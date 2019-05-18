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Все, что нужно знать об отношении РФ к "Л/ДНР" - известная террористка Лашкул бомжует под Саратовом
РФ весьма жестоко обошлась с террористкой "ДНР" Эльзарой Лашкул. Она сегодня бомжует под городом Саратовом без жилья, работы и с 4 детьми. Показательную историю известной террористки рассказал в Twitter блогер "1й АНТИреспубликанский", передает "Диалог.UA".
Лашкул - ярая любительница "русского мира". Ее соцсети еще пару лет назад пестрели сообщениями о любви к РФ и Путину. В 2014 году она горячо поддержала оккупацию Донбасса и даже помогала, вступив в ряды "ДНР". Лашкул принимала участие в захвате города Славянска, за что ее "республика" даже наградила медалью. Однако дальше ее жизнь пошла по наклонной. Лашкул переехала РФ и Кремлю стало плевать на защиту прав конкретно этой русскоязычной.
"С 2015 она БЕЗ работы и документов, с четырьмя детьми и медалью за "оборону Славянска" успешно бомжует под Саратовом. У дочерей из документов только просроченные свидетельства о рождении. Соцзащита посылает их на *уй, мол, валите в свой дЫнЫрЫ", - рассказал "1й АНТИреспубликанский". Он метко назвал несчастья террористки "кармой".
Стоит отметить, что Лашкул хорошо известна украинскому "Миротворцу". По их данным, настоящая фамилия 38-летней террористки - Куртвилиева. Она родом с села Ушкалка, что в Херсонской области.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, отношения, ДНР, ЛНР
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