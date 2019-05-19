Боевики заставили жителей Донецка и Луганска обратиться к Зеленскому и озвучить кремлевскую методичку

19.05.2019 08:22

Соцсети заполняют видеоролики, где жители оккупированных территорий просят новоизбранного президента "принять Донбасс в Украину". Но на условиях, выгодных Москве. Нового главу украинского государства призывают предоставить Донбассу "широкую автономию и экономическую независимость", передает "Российский Диалог". Российские СМИ настаивают: акция носит стихийный характера и зародилась по инициативе граждан, без постороннего вмешательства. Однако говорят на камеру жители ОРДЛ как под копирку и просят у Зеленского одно и то же – "прекратить военные действия" и предоставить Донбассу автономию. Между тем, известный украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на смену методичек у кураторов "народных республик" Донбасса. По его информации, записывать видеообращения к Владимиру Зеленскому в "Л/ДНР" заставляют сотрудников бюджетной сферы. "Республики" больше не хотят независимости. Теперь им приказано хотеть "языковую и экономическую автономию" в составе Украины", - пишет Казанский. Напомним, в Москве в шоке от заявления Владимира Зеленского, который не собирается отказываться от Крыма в пользу России. Слова новоизбранного президента комментирует политический бомонд России.



Источник : https://www.dialog.ua/