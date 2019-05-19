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Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы
19.05.2019 16:37
В Донецкой области по состоянию на 16 мая официально зарегистрировано 481 050 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 16.05.2019 на территории Донецкой области учтено 405 824 семей и 481 050 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 102 341;
- дети – 61 768;
- лица с инвалидностью – 17 011;
- пенсионеры – 299 930.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 098 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 512;
- Краматорск – 47 453;
- Славянск – 37 121;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 357;
- Константиновка – 22 508;
- Марьинский район – 19 518;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 885;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 687;
- Селидово – 15 534.
Напомним, что в Украине по состоянию на 13 мая учтены 1 млн 378 тыс. 532 переселенца из Донбасса и Крыма.
Теги: Донбасс, регистрация, переселенцы, Донетчина
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