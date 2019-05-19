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Архив - Донецкая область

Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы

19.05.2019 16:37
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Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы

В Донецкой области по состоянию на 16 мая официально зарегистрировано 481 050 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 16.05.2019 на территории Донецкой области учтено 405 824 семей и 481 050 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 102 341;
  • дети – 61 768;
  • лица с инвалидностью – 17 011;
  • пенсионеры – 299 930.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 098 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 50 512;
  • Краматорск – 47 453;
  • Славянск – 37 121;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 357;
  • Константиновка – 22 508;
  • Марьинский район – 19 518;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 885;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 687;
  • Селидово – 15 534.

Напомним, что в Украине по состоянию на 13 мая учтены 1 млн 378 тыс. 532 переселенца из Донбасса и Крыма. 



Теги: Донбасс, регистрация, переселенцы, Донетчина
 
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