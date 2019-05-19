Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области

19.05.2019 17:37

Миссия наблюдателей СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в период с вечера 16 мая по вечер 17 мая. А вот взрывов стало меньше.

Так, представители СММ ОБСЕ зафиксировали в указанный период примерно 110 взрывов, тогда как сутками ранее их было около 150, сообщается в сводке наблюдателей которую изучил сайт avdeevka.city.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в южном направлении от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку от центра Донецка.