Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области

19.05.2019 17:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Миссия наблюдателей СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в период с вечера 16 мая по вечер 17 мая. А вот взрывов стало меньше.

Так, представители СММ ОБСЕ зафиксировали в указанный период примерно 110 взрывов, тогда как сутками ранее их было около 150, сообщается в сводке наблюдателей которую изучил сайт avdeevka.city.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в южном направлении от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку от центра Донецка.



Теги: Донбасс, Донецкая область, стрельба, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх