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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки

19.05.2019 22:45
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Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки

Верховная Рада приняла решение выделить средства из государственной казны для ремонта дорог и мостов в Донецкой области на 2019 год, сообщает mariupolnews.

Сообщается, что общая сумма субвенции составит 693,7 миллиона гривень. За эти средства в области отремонтируют 11 дорог местного назначения и выполнят капитальный ремонт пяти мостов.

В перечне дорог, которые будут отремонтированы есть и дорога, ведущая из Мариуполя в курортный поселок Урзуф.

Отметим, что на одном участке данной трассы у поселка Мелекино дорога практически полностью разрушена из-за оползневых процессов. Именно по этой трассе из Мариуполя можно добраться в популярные среди отдыхающих курортные поселки Новая Ялта и Юрьевка.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе уже официально открыт пляжный сезон. В этом году на пляжах города появилось новое оборудование. А мариупольский городской голова рассказал, как планирует преобразить местный пляж «Песчанка» и разгрузить дорогу вдоль побережья.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дорога
 
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