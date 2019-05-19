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Архив - Донецкая область

В Бахмуте возле школы нашли гранату

19.05.2019 10:38
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В Бахмуте возле школы нашли гранату

В Бахмуте (Донецкая обл.) рядом с территорией ОШ №18 был обнаружен предмет, внешне похожий на ручную гранату.

По словам очевидцев, опасный предмет нашел заместитель директора общеобразовательной школы № 18 города Бахмута.

На место происшествия были вызваны полицейские и взрывотехники.

Правоохранители установили, что данный предмет – это корпус от гранаты РГД – 5 без запала. В школе эвакуация не проводилась.

Находка передана взрывотехникам для дальнейшей утилизации.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР. Проводится проверка.

Источник : https://dnews.dn 



Теги: Донбасс, школа, граната, Бахмут
 
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