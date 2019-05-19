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В зоне ООС 18 обстрелов за сутки: ранены четыре бойца ВСУ
За минувшие сутки члены НВФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз — с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов четыре бойца операции Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
- трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи н.п. Пески;
- четыре раза из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у Авдеевки, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи н.п. Новоселовка Вторая;
- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — вблизи н.п. Марьинка и Пищевика.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм — вблизи н.п. Новотошковское;
- пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у н.п. Крымский;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи пгт. Южный, из стрелкового оружия — у н.п. Станица Луганская.
В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным украинской разведки, за минувшие сутки два члена НВФ уничтожены, еще трое ранены.
С начала текущих суток, 19 мая, противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное.
Теги: Донбасс, бойцы, ВСУ, ООС
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