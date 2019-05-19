Жизнь на линии разграничения: Жители пасут коров рядом с воронками

19.05.2019 11:20

Жители прифронтового поселка Зайцево (Донецкая область) пасут коров на пастбище, где еще недавно разрывались снаряды. Об этом сообщает военно-гражданская администрация поселка Зайцево.

«Жизнь и смерть рядом… У воронки от снаряда пасутся коровы. Вот такая жизнь в деревне на линии разграничения», – говорится в сообщении, которое предваряет фото.

Источник : https://dnews.