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Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе

20.05.2019 10:30
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Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе

Замруководителя Генерального штаба ВСУ, бывший командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев в интервью «Укринформу» выразил уверенность в том, что привлечение миротворческого контингента поможет уменьшить напряжение и завершить конфликт на Донбассе, передает replyua.net

«Но есть принципиальная позиция – миротворческие силы должны стать в первую очередь на границе с Россией, участок которой сегодня не контролируется украинскими властями, и прекратить поставки оружия, боеприпасов и военных на нашу территорию. Миротворцы должны способствовать обеспечению полноценного режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Что касается политики и дипломатии – то это вопрос не к военным», – говорит боевой генерал.

Относительно вопроса настроений на временно оккупированных территориях, он заметил, что там царят преимущественно проукраинские настроения, хотя их не афишируют из-за угрозы репрессий со стороны оккупационных властей. «В текущем году в Объединенных силах провели опрос граждан, которые прибывают с временно оккупированных территорий через КПВВ. По его результатам, 60% респондентов считают себя гражданами Украины, 5% – гражданами «ДНР/ЛНР», 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР», - пояснил Наев.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, миротворцы
 
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