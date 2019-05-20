Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе

20.05.2019 10:30

Замруководителя Генерального штаба ВСУ, бывший командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев в интервью «Укринформу» выразил уверенность в том, что привлечение миротворческого контингента поможет уменьшить напряжение и завершить конфликт на Донбассе, передает replyua.net.



«Но есть принципиальная позиция – миротворческие силы должны стать в первую очередь на границе с Россией, участок которой сегодня не контролируется украинскими властями, и прекратить поставки оружия, боеприпасов и военных на нашу территорию. Миротворцы должны способствовать обеспечению полноценного режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Что касается политики и дипломатии – то это вопрос не к военным», – говорит боевой генерал.



Относительно вопроса настроений на временно оккупированных территориях, он заметил, что там царят преимущественно проукраинские настроения, хотя их не афишируют из-за угрозы репрессий со стороны оккупационных властей. «В текущем году в Объединенных силах провели опрос граждан, которые прибывают с временно оккупированных территорий через КПВВ. По его результатам, 60% респондентов считают себя гражданами Украины, 5% – гражданами «ДНР/ЛНР», 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР», - пояснил Наев.