- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен
С начала суток и состоянием на 18:00 позиции украинских войск трижды попали под обстрелы на Донбассе.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 мая, вдобавок к обстрелам под Гнутово и Старогнатовкой, враг нарушил перемирие вблизи села Водяное, где открыл огонь по ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.
Как отмечается, ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
Напомним, что 17 мая на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Кроме того, ранее в ООС показали последствия обстрела боевикам жилых домов в поселке Золотое-1 в Луганской области. В ходе обстрела оккупанты использовали артиллерийские системы калибра 122 мм. В результате один из снарядов попал в дом на улице Леси Украинки: взрывом в здании была разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне.
Теги: Донбасс, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной
- Россия разрушила очередное перемирие на Донбассе: удар боевиков прогремел в районе Авдеевки
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
- Объединенные силы и террористы России понесли потери на Донбассе
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
- На Донбассе за сутки погиб один украинский военный – штаб АТО
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают
- В Украине запретили популярное обезболивающее