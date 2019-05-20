В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода

20.05.2019 19:15

В неподконтрольном украинским властям Донецке покончил с собой «директор» Юзовского металлургического завода (до «национализации» «ДНР» предприятие называлось Донецкий электрометаллургический завод, принадлежало российской группе «Мечел») Александр Петрушечкин. Об этом сообщают Донецкие новости.

В частности, в одном из Telegram-каналов сообщается о том, что 18 мая Петрушечкин совершил самоубийство: застрелился из пистолета своего охранника. Также в соцсети утверждают, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил никого не обвинять в его смерти.

«Мотивы не ясны. Очевидно, что нервозность и неопределенность в производственной сфере региона стали определенной каплей в сосуд терпения Петрушечкина, но вряд ли последней и определяющей, чтобы заставить решиться на такой шаг», – отмечается в публикации.

Кроме того, пользователи напоминают, что ранее Петрушечкин уже пытался совершить самоубийство, нанеся себе несколько ударов ножом. Произошло это в январе текущего года – в тот раз мужчину удалось спасти медикам.