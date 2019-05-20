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Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое;
дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык;
дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка;
из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка и села Водяное;
из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:
из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4;
из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новгородское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один ранен.
По состоянию на 7:00 20 мая враг дважды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В ответ на каждый обстрел украинские подразделения открывали огонь, потери врага уточняются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, миномет
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