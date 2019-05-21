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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе

21.05.2019 12:31
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Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе

Украинские военнослужащие уничтожили кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова, известного по позывному «Лунь».

Соответствующее видео опубликовано в группе «Повернись живим» в Facebook, передает donpress.com.

Волонтеры фонда сообщают, что член НВФ уничтожен ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты Дениса Козьмы с позывным «Дед» и Ивана Сакаля с позывным «Бродяга». «Повернись живым» отмечают:

«Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое про Вооруженные силы Украины и морскую пехоту. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках».



Теги: Донбасс, ликвидация, офицеры, батальон, ВСУ, НВФ, РФ
 
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