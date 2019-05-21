Последние новости раздела
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель» 11:30
- Неподконтрольный Донбасс оставили без смартфонов и обуви11:09
- «"ДНР" - не "МММ"!»: Манекин сделал пессимистичный прогноз по паспортизации "ДНР"10:52
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе
21.05.2019 12:31
Украинские военнослужащие уничтожили кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова, известного по позывному «Лунь».
Соответствующее видео опубликовано в группе «Повернись живим» в Facebook, передает donpress.com.
Волонтеры фонда сообщают, что член НВФ уничтожен ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты Дениса Козьмы с позывным «Дед» и Ивана Сакаля с позывным «Бродяга». «Повернись живым» отмечают:
«Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое про Вооруженные силы Украины и морскую пехоту. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках».
Теги: Донбасс, ликвидация, офицеры, батальон, ВСУ, НВФ, РФ
Читайте также:
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»
- Под Докучаевском уничтожен «командир взвода снайперов ДНР»
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"
- Взрывы в Винницкой области: Порошенко созывает военный кабинет
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель» 11:30
- Неподконтрольный Донбасс оставили без смартфонов и обуви11:09
- «"ДНР" - не "МММ"!»: Манекин сделал пессимистичный прогноз по паспортизации "ДНР"10:52
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Медведчук рассказал, когда экономика Украины получит миллиардные инвестиции17:28
- Фото Геращенко за спиной Зеленского на инаугурации взорвало Сеть: нардеп рассказала, что ее "ошарашило"17:04
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- «Ахметов перекрыл финансирование»: Ляшко окончательно слетел с катушек, устроив переполох на Банковой15:58
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Эксперты назвали вероятный состав новой Верховной Рады15:30
- Стало известно, когда состоятся досрочные парламентские выборы15:14
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению14:32
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению