Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-200

21.05.2019 20:29

Стало известно о том, что на оккупированном террористами Донбассе был замечен автобус с грузом-200. Так, представители миссии ОБСЕ зафиксировали, что ритуальный микроавтобус, который держал путь с оккупированной территории Донбасса, пересек российско-украинскую границу.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр миссии ОБСЕ. Как сообщается, наблюдатели находятся на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ, которые граничат с "ДНР". Отмечается, что наблюдателями миссии был замечен белый автобус, на котором виднелась надпись "ПЛУТОН ритуальный кортеж", пересекающий границу Украины в Российскую Федерацию.