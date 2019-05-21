- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель» 11:30
Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью
Пассия главы «молодой республики» Дениса Пушилина «выгуляла» сумку о легендарной фирмы «Шанель» и вызвала гнев боевиков.
«Обратите внимание на сумку пушиленской жены, это фирма «Шанель», такие сумки стоят от 300 тысяч рублей и выше!!! За какие деньги это куплено???», – недоумевают жители подконтрольной террористам Донецкой области, пишет from-ua.
Позже дотошные интернет-пользователи установили, что сумочка стоит немало – 3980 евро (более 115 тысяч гривен).
Возмутился дорогим женским аксессуаром и «депутат ДНР» Евгений Тинянский. В социальной сети он гневно написал: «Как распоясались МММщики в ДНР, как они оторвались от реальности и далеки не только от еле выживающего народа, но и от логического мышления и здравых поступков. Все и так знают, что бабла накошено Денисом Мавродьевичем порядочно. Но зачем это выставлять и так демонстративно? В то врем, как фонды с ног сбиваются и ищут средства на самые дешевые протезы нашим солдатам и на лекарства. Неужели остатки мозга так заплыли маргарином, что не доходят элементарные вещи?».
Жителей оккупированной территории стоимость сумки повергла в настоящий шок. Сумку любовницы Пушилина они на эмоциях назвали «паршивой», а «ДНР» – «нищей».
Теги: Донбасс, любовница, сумка, ДНР, Пушилин
- Соцсети: На таможне «ДНР» поставили весы для взвешивания сумок
- Подробности атаки 9 мая и сегодняшнего удара с воздуха по Донецку
- "Власти ДНР" зазывают представителей украинских СМИ та свой праймериз
- У боевиков истерика- не могут получать деньги по почте
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты
- ДНРовцы свято верят своей разведке и сомневаются в способностях украинской
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко22:36
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Зеленский уволил Муженко: названо имя нового главы Генштаба ВСУ 21:03
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- Дожди до конца месяца синоптики рассказали о погоде в Украине20:02
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Кортеж нового президента: СМИ раскрыли, как Зеленский на самом деле ''пришел'' в первый день на работу19:02
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»18:39
- Названа официальная причина роспуска Рады18:15
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов