Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк

21.05.2019 13:24

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр опроверг информацию, которую распространяли журналисты о якобы его визите в Донецк, пишет ДонПресс.

Текст сообщения от Александра обнародовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

«Появление подобной информации является продолжением грязных технологий и манипуляций, которые использовались и используются против президента Украины Виктора Януковича и членов его семьи… Хочу обратиться к представителям СМИ, пожалуйста, будьте внимательны, публикуя свои материалы», — говорится в сообщении.