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Архив - Донецкая область

Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк

21.05.2019 13:24
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Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр опроверг информацию, которую распространяли журналисты о якобы его визите в Донецк, пишет ДонПресс.
Текст сообщения от Александра обнародовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
«Появление подобной информации является продолжением грязных технологий и манипуляций, которые использовались и используются против президента Украины Виктора Януковича и членов его семьи… Хочу обратиться к представителям СМИ, пожалуйста, будьте внимательны, публикуя свои материалы», — говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, визит, сын, Янукович
 
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