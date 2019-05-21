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ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"
Подразделения украинской армии провели ликвидацию кадрового российского офицера Евгения Шабанова, который командовал батальоном 5-й отдельной мотострелковой бригады на Донбассе, пишет Диалог.UA.
Автомобиль российского офицера накрыли точечным ударом украинские военные. Российский наемник был уничтожен ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты ВСУ. Отмечается, что ликвидация российского офицера стала ответом на гибель украинских военных Дениса Козьмы (Дед) и Ивана Сакаля (Бродяга). "Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты. Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно", — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах виден момент точечного удара украинских военных.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, офицеры, ВСУ
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