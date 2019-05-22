Под Мариуполем разворовали блокпост

22.05.2019 19:00

8 мая 2019 года оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры в районе Сартаны был зафиксирован случай краж оборонительных учреждений с блокпоста на второй линии. Неизвестные люди вывозили слябы.

Об этом 0629 сообщил бывший военнослужащий с позывным «Зевс».



По его словам, преступными деяниями занимались сотрудники пограничного отряда ОБПК "Сартана" .



«На месте кражи оперативно появился заместитель Донецкого пограничного отряда, который пытался замять ситуацию. Пограничники оправдываются "благими намерениями" использовать эти слябы для укрепления своих позиций, но таким же образом с территории блокпоста уже ранее исчезло более 4 слябов, судьба которых неизвестна. В случае наступления врага, Мариуполь с такими защитниками будет без защиты», - отметил "Зевс"



В пресс-службе полиции подтвердили данный факт. "Открыто уголовное производство Расследование проходит под надзором военной прокуратуры", - сообщили в полиции.



В пресс-службе Донецкого пограничного отряда 0629 сообщили, что знают об этом случае и пообещали позже прокомментировать эту ситуацию.

Источник: https://www.0629.com.ua