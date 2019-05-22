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Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу

22.05.2019 20:37
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Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу

Новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Востоке украинского государства, о чем пишет replyua.net со ссылкой на украинский «Интерфакс».

В частности, он рассказал журналистам: «Мы только что несколько часов разговаривали с президентом Украины о том, каким именно образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке. Речь идет о «Минске», всех процессах, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат». 

Помимо того Пристайко добавил, что Украина в настоящее время пытается узнать все детали, касающиеся нашей страны, которые обговаривались на днях между президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. После этого Киев сможет планировать свои шаги дальше. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с советом как можно быстрее опровергнуть все слухи о мирных переговорах с Кремлем.



Теги: Донбасс, война, переговоры, ДНР, ЛНР, Зеленский
 
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