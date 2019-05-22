Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ

22.05.2019 14:02

В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook, пишет УП.

Отмечается, что по предварительной информации, военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Источник: https://from-ua.com