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Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ
В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил были задержаны боевиками оккупированных районов Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook, пишет УП.
Отмечается, что по предварительной информации, военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ.
"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - говорится в сообщении.
Сообщается, что военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ
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