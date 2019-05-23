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Архив - Донецкая область

Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»

23.05.2019 20:20
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Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»

Ряд объектов КП «Вода Донбасса» отключен от электроснабжения в Донецкой области. Об этом сказано в пресс-релизе компании ДТЭК.

Как стало известно, оператор, согласно нормам законодательства, выполнил частичное отключение объектов по требованию поставщика — госпредприятия «Укринтерэнерго». Так, по состоянию на 16:00 23 мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.

Отмечается, что в компании уточнили, что от энергоснабжения отключены насосная станция «Белокузьминовка» и подстанция 35 кВ «Клебан Бык» в Константиновский районе.

Сейчас водоснабжение отсутствует у жителей сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района. А также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, водоснабжение, Вода Донбасса
 
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