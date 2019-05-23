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Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв 22 мая.
О ЧП массово сообщают в соцсетях, а оккупанты молчат. Жители Донецка в панике из-за таинственного взрыва, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился днем в среду, 22 мая. В 12:57 Донецк вздрогнул от мощнейшего единичного взрыва.
Слышали его в разных концах города. "Что-то громко рвануло", - пишут обеспокоенные дончане. "Только что громко бахнуло, окна затряслись, Буденновский район! Центр тоже громко. Думал, гром, но от грома окна никогда не хрустели! Бахнуло так неслабо!" - делятся впечатлениями жители Донецка. "Бабах! 12:57 кого теперь взорвали?" - интересуются в соцсетях.
По данным очевидцев, скорее всего, взрыв случился в пригороде Донецка - в районе Боссе. "Донецк. 13:00. Дом пошатнулся. Громко, один раз… Что-то гупнуло в районе Боссе", - сообщают очевидцы.
Примечательно, что главари террористической "ДНР" умалчивают информацию о взрыве. Дончанам только остается догадываться, что произошло на самом деле.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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