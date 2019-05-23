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Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала
У украинских военнослужащих решили поинтересоваться, что они думают о вероятности переговоров с боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР». Как передает replyua.net, об этом идет речь в указах, которые были разосланы по разным воинским частям, сообщает Фонд «Вернись живым».
«Командирам воинских частей организовать и провести изучения среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с «ДНРЛНР» и в срок до 16:00 24.05.2019 года через управление морально-психологического обеспечения доложить анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в документе.
В соответствии с информацией волонтеров, соответствующий документ был подписан и вступил в силу 18 мая, при начальнике Генерального штаба Викторе Муженко. Примечательно, что новый начальник Генштаба вступил в должность только 23 мая, а президент Зеленский 20 мая. Также известно, что 18 мая с тогдашним начальником Генштаба Виктором Муженком речь шла о возможных переговорах с РФ, а не боевиками псевдореспублик.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, Порошенко
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