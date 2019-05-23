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Архив - Донецкая область

В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви

23.05.2019 14:25
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В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви

На оккупированной территории Донетчины "приговорили" к 12 годам тюрьмы Дмитрия Батрака, которому вменяют "шпионаж" в пользу Украины и соучастие в ликвидации главаря банды "сомали" Михаила Толстых "Гиви", сообщает Depo.ua со ссылкой на "МГБ ДНР".
"Батрак, 1979 года рождения, был завербован украинским спецслужбами и по их заданию осуществлял фото-, видеосъемку административных зданий города Донецк, сбор информации о передвижения и места дислокации военной техники", говорится в сообщении.
В придачу Батрака обвинили в том, что он покупал СИМ-карты сепаратистского мобильного оператора "Феникс" и куда-то их передавал.
Террористы уверяют, что эти СИМ-карты "использовались в дальнейшем для организации покушения на Толстых с позывным "Гиви".
"Приговором суда" Дмитрий Батрак признан виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, суд, ДНР, Гиви
 
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