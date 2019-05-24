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Архив - Донецкая область

Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе

24.05.2019 21:32
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Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе

Журналист Денис Казанский обнаружил среди боевиков ДНР ученика своей школы, который учился с ним в параллельном классе.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, приложив к посту фотографию боевика, пишет Апостроф.
Также он рассказал об одном интересном таланте, который демонстрировал будущий боевик еще в школе.
"Нашел еще одного знакомого ДНРовца. Аркаша Плахута. Учился со мной в параллельном классе. Помню, как он сморкался на парту и втягивал сопли назад носом", - пишет журналист.
Пользователь Twitterнисколько не удивились особым умениям человека с фотографии, и пошутили, что за примерно такие же таланты многие боевики из рожденных в Украине получили оружие. Также они отметили стремительный карьерный рост боевика и его большой потенциал – согласно данным сайта "Миротворец" он является "заместителем командира взвода, сержантом республиканской гвардии террористов ДНР".



Теги: Донбасс, журналист, боевик, фото, ДНР
 
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