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Боевики расстроены успехом ВСУ на Донбассе: "Отбирают у нас "серую зону", мы в большом проигрыше
Несмотря на то что успехи ВСУ на Донбассе очевидны, боевики РФ не оставляют надежд отвоевать у сил ООС "свои территории". О серьезном продвижении украинских бойцов на Донбассе пишут росСМИ. А так называемый "эксперт" Изборского клуба Александр Дмитриевский и вовсе заявил, что сейчас боевики "ДНР/ЛНР" проигрывают лишь потому, что боятся агрессора Путина, передает "Диалог.UA".
Террористы констатируют, что силы ООС действуют убедительно, ловко и "съедают" "серую зону" пядь за пядью. "Донбасские бойцы (боевики - ред) этого не делают из-за непререкаемого авторитета Путина, выступившего одним из основных инициаторов "Минска - 2"", - заявил Дмитриевский. По его словам, у боевиков все еще есть шансы отвоевать у ВСУ свои потерянные позиции, даже несмотря на то что сегодня армия РФ на Донбассе в большом проигрыше. "Получив условный одобрительный сигнал от Путина, "ДНР" и "ЛНР" в считанные часы вернут себе куда более серьезные территории, чем "серые зоны". И пусть Киев на этот счет никаких иллюзий не питает", — пригрозил сепаратист.
Теги: Донбасс, успех, боевики, ВСУ, серая зона
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