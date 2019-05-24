Бойцы «Азова» уничтожили штаб НВФ под Новолуганским. ВИДЕО

24.05.2019 15:06

Батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины уничтожила штаб подразделений НВФ на Светлодарской дуге. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения у себя на странице в Youtube, пишет ДонПресс.

В комментарии к видео сказано, что члены НВФ использовали здание бывшей базы отдыха «Уют» неподалеку Новолуганского для размещения в нем своего штаба:

«Бойцы „Азова“ снова нанесли удар по оккупантам. На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб НВФ. Меткие выстрелы- и главное кодло противника разрушено. Продолжаем вести борьбу с членами НВФ!».