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Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 23 мая оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.
Также боевики вели огонь по нашим позициям из ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов был ранен один украинский боец, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
В штабе отметили, что 10 обстрелов произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- возле населенных пунктов Николаевка и Пески боевики дважды устраивали обстрелы из противотанковых ракетных комплексов;
- возле села Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Старогнатовки и Чермалыка произошло три обстрела из станковых протитанковых гранатометов и стрелкового оружия; - возле Опытного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов; - - в районе Авдеевки произошло два обстрела из гранатометов разных систем и стрелкового оружия; - возле Пищевика боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших военных попали под огонь оккупантов возле населенного пункта Золотое-4 – там враг стрелял из минометов калибров 120 и 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов.
На каждый обстрел противника бойцы Объединенных сил давали адекватный ответ: по данным разведки, 23 мая было уничтожено двое оккупантов и еще один был ранен.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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