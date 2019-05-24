Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков

24.05.2019 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков

На блокпостах террористов "ДНР" есть некие списки. В них занесены фамилии тех несовершеннолетних, которые намерены сдавать ВНО на подконтрольной Киеву территории и получать легитимный и признанный во всем мире аттестат об образовании. Согласно этим спискам, боевики не выпустят из ОРДО сотни школьников, тем более, что такие случаи в "ДНР" уже известны, передает "Диалог.UA".
В Facebook заместитель главы Донецкой ОВГА Игорь Стокоз рассказал, что в текущем году на ВНО из ОРДО зарегистрировалось 834 человека. Больше всего школьников зарегистрировалось на украинский язык – 678 человек. На математику – 430 несовершеннолетних. Но в последние дни регистрируются факты, что боевики не хотят выпускать детей через подконтрольные им блокпосты. Днями такая ситуация была в Еленовке и Гнутово. "Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию", - рассказал Стокоз. Он успокоил школьников и их родителей и подчеркнул: для тех, кто не смог из-за боевиков попасть на экзамен, организуют дополнительную сессию. При этом сроки не разглашаются из осторожности.



Теги: Донбасс, указ, ДНР, школьники, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх