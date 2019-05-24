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Переночевать за еду: Получение паспорта РФ в «ДНР» обрастает новыми услугами
В «ДНР» продолжается ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт. В этой связи здесь пошла сверхприбыль в некоторых направлениях бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. Об этом сообщают Донецкие новости.
Документы во всей «республике» принимают всего 33 отдела «миграционной службы» (паспортные столы и «управления»). И уже есть более 2 тыс. счастливчиков, которым удалось пробиться сквозь строгие бюрократические препоны и сдать пакет документов.
С началом ажиотажа активизировались и мошенники. Еще в самом начале шла информация, что за 5 тыс. руб. (2 050 грн по местному курсу валют) можно эту многомесячную очередь обойти. «За эти деньги вас благополучно кинут. По паспортам услуги "под ключ" нет, и этого не допустят», – прокомментировал изданию источник в «правоохранительных органах ДНР».
Тем временем в «республике» расцвел бизнес по услугам ксерокопирования. За копии пакета документов берут недорого – от 200 руб. (82 грн) и выше, в зависимости от сложности. «Копировальщики» очередям рады – не успевают бумагу подвозить, заправщики картриджей тоже в выигрыше – буквально очереди от тех, кто делает бизнес на ксероксах. В прибыли продавцы близлежащих к паспортным столам магазинчиков – кофе, пирожки, вода «улетают».
Есть услуги и от юридических фирм в Донецке, например, по восстановлению документов, исправлению неточностей в них.
«В очередях больше всего возмущаются тем, что для получения российского паспорта нужно получать паспорт ДНР. Не лучше ли было просто брать справку с места жительства, что я живу в ДНР? Так российские паспорта мы получили бы быстрее!», – считает Марина, которая пыталась оформить «паспорт ДНР», но ее «завернули» из-за неточностей в украинских документах
Не остались стороне от «большого бизнеса» и местные бабушки. Например, предлагают ночлег недалеко от паспортного стола, чтобы ранним утром можно было вернуться в очередь.
Одна такая сухонькая старушка подошла к очереди возле «миграционки» на ул. Любавина в Донецке и скромно предложила переночевать женщине лет 60-ти. Вид у этой женщины был не очень: интеллигентная, скромно одетая, но уставшая до такой степени, что было заметно: вот-вот расплачется.
– А сколько за ночь возьмете? – тихо спросила женщина.
– Да сколько дашь, милая, – так же тихо ответила бабушка. – Вчера Светлана Михайловна ночевала, чтобы в полчетвертого уже выйти в очередь. В это время уже не ловят [за нарушение комендантского часа]. Так она мне просто десяток яичек дала, булочку, молоко… И сметаны даже купила! Хоть я и не просила.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, паспорт, услуги, ДНР
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