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Архив - Донецкая область

Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО

24.05.2019 11:21
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Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО

Главарь «ДНР» Денис Пушилин назначил Сергея Захарова так называемым «мэром» неподконтрольного Украине города Углегорск Донецкой области.

Соответствующий «указ» опубликован на официальном сайте главаря ОРДО, передает donpress.com.

В «документе» отмечается:

«Назначить главой администрации города Углегорска Донецкой Народной Республики Захарова Сергея Валерьевича».

Ранее «администрацию» города возглавлял Олег Неледва.



Теги: Донбасс, мэр, указ, Углегорск, ДНР, Пушилин, администрация
 
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