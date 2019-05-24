Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone

24.05.2019 08:55

На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей возникли проблемы с мобильной связью украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает так называемое «Министерство связи ДНР», пишет ДонПресс.

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«Абоненты Vodafone на территории Донецкой и Луганской „народных республик“ испытывают затруднения при осуществлении звонков».

Как отметили представители ОРДО, якобы произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на подконтрольной Украине территории.