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Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
Появились некоторые данные, иллюстрирующие обстоятельства пленения 8-ми украинских военнослужащих, которое произошло 22 мая возле Новотроицкого Донецкой области.
Информацией поделился участник АТО Андрей Шор на своей странице в Facebook, передает donpress.com.
«О печальном. Источник не знаю, за полную достоверность не поручусь, хотя большая часть выглядит достоверно, если кто знает — напишите. Тайной не является, поскольку сепары это все видели», — написал Андрей и опубликовал скриншоты с информацией от украинских военных.
Согласно этим данным, военнослужащие 53-й ОМБр на «КамАЗе» следовали маршрутом Мангуш — Константиновка для проведения сверки в тыловых службах. В 6:00 22 мая они проехали через КПВВ «Новотроицкое». В 6:10 миновали КрП «Березовое-1» и направились в сторону КрП «Березовое-2». Далее, около 6:15, по непонятным причинам автомобиль на большой скорости проехал через блокпост и не остановился после 5 предупредительных выстрелов.
В 6:14 украинские армейцы уже попали в поле зрения членов так называемой 4 сб 100 омсбр «ДНР», которые осуществляют контрольно-пропускной режим на КПВВ «Еленовка», о чем свидетельствуют данные радиоперехвата разговора членов группировки.
В 7:30 граждане, пересекающие линию разграничения, сообщили, что на блокпосту НВФ «Еленовка» видели стоящий «КамАЗ» и 7 человек в военной форме, которые лежали лицом вниз.
Одновременно с этим, в руки членов НВФ «ДНР» попали важные документы, что несет угрозу безопасности некоторых жителей неподконтрольных территорий.
«В том КамАЗе была документация по всей 53 бригаде. Штат, оружие, фамилии, ведомости закрепления оружия, соц дем данные военных. Жаль, что там много военных луганчан, родственники которых остаются под русней. Теперь им точно п.ць. Плюс списки Айдара», — пишут украинские военные.
В комментариях к публикации сказано, что никакого «прорыва» не было. «КамАЗ» якобы проскочил поворот и пограничники открыли огонь, чтобы привлечь внимание водителя. Однако услышать выстрелы за грохотом тяжелого авто очень сложно.
«Мне звонил дружбан с того блокпоста. Камаз кунг, а погранцы вдогонку стреляли, чтобы обратить внимание, что поворот промахнули. Никаких прорывов …», — пишут люди.
В то же время, в 53-й ОМБр заявили, что военнослужащие ехали без оружия, все находились в трезвом состоянии. В результате ошибки в ориентировании, автомобиль пересек линию соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на неподконтрольную территорию.
Теги: Донбасс, пограничники, документы, КамАЗ, Новотроицкое, ДНР, АТО, ВСУ, КПВВ, пленные
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