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Учительницу элитного учебного заведения Мариуполя обвиняют в буллинге
В одном из самых престижных учебных заведений Мариуполя произошло ЧП. Родители ученика 9 класса обвиняют учителя украинского языка Городского лицея в буллинге или психологическом насилии в отношении своего ребенка.
Как рассказали родители Валентина, учительница украинского языка слишком строго относится к детям, занижает оценки и не разрешает пересдавать задания. По этому поводу они несколько раз жаловались и классному руководителю, и директору школы. По словам родителей, подобные претензии есть и у других лицеистов.
23 апреля на уроке украинского языка Валентин увидел результат своей контрольной работы, который ему не понравился, он попытался доказать учителю, что она не права, хотел сфотографировать ошибку. Между учеником и учителем началась словесная перепалка.
"Была ситуация, раздали контрольные тетрадки, я смотрел на свои ошибки, там была перечеркнута буква, а сверху написана та же самая буква. Я спросил у нее, она сказала, это ты только что сделал, начала возмущаться, я решил сфотографировать, она подбежала, начала вырывать телефон и мне стало плохо",- рассказал Валентин.
Подростка увезла скорая. Около двух недель мальчик провел в больнице с диагнозом "Вторичная кардиопатия".
Как считают родители Валентина, причиной стресса стало поведение учителя украинского языка. Они написали заявление в полицию, началось расследование.
Учитель украинского языка отказалась комментировать ситуацию журналисту 0629.
Валентин говорит, что ему нравится учиться в лицее, но считает, что учитель украинского несправедливо ставит оценки, не идет на контакт.
Директор городского лицея Андрей Голютяк сказал, что было проведено служебное расследование департамента и внутреннее расследование, но пока идет следствие, он не может давать никаких оценок.
"Это один из самых грамотных, опытных, лучших учителей, который дает по ЗНО 200 баллов. Родители Валентина жаловались на учителя украинского раньше, они считают, что их ребенок знает лучше, мы разбирались в ситуации. От других родителей никогда жалоб на этого преподавателя не было",- сказал директор.
Классный руководитель Светлана Кейда рассказала, что в тот день, когда подростку стало плохо, ее не было в лицее, поэтому подробностей она не знает. Светлана Ивановна рассказала, что жалобы на строгость учителя украинского языка были от разных родителей. Но педагог считает, что группа физико-математическая, поэтому им сложнее дается украинский язык.
Родители, по словам классного руководителя, очень помогают Валику и очень контролируют весь учебный процесс. Он воспитанный, старается, участвует во всех творческих конкурсах. Но считает, что Валик слишком переживает из-за оценок.
"Он нервничает перед всеми контрольными. Когда Валик знает, что завтра контрольная работа, его просто нет. Я понимаю родителей, но учитель тоже отстаивает свою точку зрения. Пусть суд разбирается",- сказала классный руководитель.
Как сообщили в пресс-службе полиции, материалы расследования направлены в суд по ст.173 ч.4 КУАП "Буллинг участника образовательного процесса".
Теги: Донбасс, ученик, учитель, Мариуполь, насилие, лицей
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