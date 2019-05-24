В центре Донецка открыли магазин с «сувенирами ДНР»

24.05.2019 21:09

Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка на бульваре Пушкина открылся магазин по продаже «сувенирной продукции ДНР».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

На витринах магазина продают различный товар с символикой «республики» — футболки, блокноты, бейсболки, магнитики, чашки. Также, в наличии портреты президента РФ Владимира Путина, главаря ОРДО Дениса Пушилина, а также убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко.