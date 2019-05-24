В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы

24.05.2019 13:02

В неподконтрольном украинским властям Донецке в четверг, 23 мая, автомобиль врезался в дерево, есть жертвы. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.

Отмечается, что ДТП произошло в Куйбышевском районе Донецка на ул. Горновая. «Водитель легкового автомобиля, в котором находилось три человека, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате происшествия погиб пассажир 2000 года рождения», – говорится в сообщении.

«Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего пассажира из деформированного кузова автомобиля и перенесли в машину скорой медицинской помощи, где он скончался по дороге в больницу», – заявили в «МЧС ДНР».