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В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы
24.05.2019 13:02
В неподконтрольном украинским властям Донецке в четверг, 23 мая, автомобиль врезался в дерево, есть жертвы. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что ДТП произошло в Куйбышевском районе Донецка на ул. Горновая. «Водитель легкового автомобиля, в котором находилось три человека, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате происшествия погиб пассажир 2000 года рождения», – говорится в сообщении.
«Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего пассажира из деформированного кузова автомобиля и перенесли в машину скорой медицинской помощи, где он скончался по дороге в больницу», – заявили в «МЧС ДНР».
Теги: Донецк, Донбасс, жертвы, ДТП, ДНР
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