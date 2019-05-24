В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео

24.05.2019 11:57

Сверстники жестоко избили ученика средней школы № 69 в Мариуполе. Как выяснили журналисты «Фразы», все происходящее школьники снимали на видео, а потом опубликовали в соцсетях.

Группу подростков, избившего 14-летнего парня, возглавлял ученик соседней школы. В результате насильственных действий пострадавший оказался на больничной койке.

По словам педагогов, издевательства над ребенком продолжались долгое время. Насильники вымогали у него деньги, угрожали.

В итоге правоохранители вычислили всех участников драки, благодаря ролику, опубликованному в соцсетях, вызвали в школу их родителей и возбудили дело по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» набирают популярность сообщества «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR», где участники выкладывают видео с жестокими драками. Он рассказал, что в них «соревнуются» видео, где многочисленная группа подростков забивает сверстников. Каждая такая драка называется «вайн_батл», и если она набирает большее количество лайков и репост — ты победитель. В некоторых сообществах за победу еще и свитер дарят.

Тогда же стало известно, что поводом для насилия среди школьников может стать не только личный конфликт или грубое слово, но и одежда. По данным СМИ, модное движение под названием «Топ шмот» травит в школах детей, у которых нет одежды дорогих брендов.