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Архив - Донецкая область

В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО

24.05.2019 09:28
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В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО

В Мариуполе в недостроенном здании по улице 9 мая был обнаружен труп мужчины
Об этом 0629 сообщил мариуполец Алексей Леонтьев.
Дети, гуляющие поблизости, услышали крики в недострое. Позже выяснилось, что в здании находится человек без определенного места жительства.
На данный момент подробности происшествия выясняются.
На месте работают сотрудники полиции.



Теги: Донбасс, Мариуполь, труп, недострои
 
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