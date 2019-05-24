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В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО
24.05.2019 09:28
В Мариуполе в недостроенном здании по улице 9 мая был обнаружен труп мужчины
Об этом 0629 сообщил мариуполец Алексей Леонтьев.
Дети, гуляющие поблизости, услышали крики в недострое. Позже выяснилось, что в здании находится человек без определенного места жительства.
На данный момент подробности происшествия выясняются.
На месте работают сотрудники полиции.
Теги: Донбасс, Мариуполь, труп, недострои
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