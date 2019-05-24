В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО

24.05.2019 09:28

В Мариуполе в недостроенном здании по улице 9 мая был обнаружен труп мужчины

Об этом 0629 сообщил мариуполец Алексей Леонтьев.

Дети, гуляющие поблизости, услышали крики в недострое. Позже выяснилось, что в здании находится человек без определенного места жительства.

На данный момент подробности происшествия выясняются.

На месте работают сотрудники полиции.