В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки

24.05.2019 12:44

Главарь «ДНР» Денис Пушилин освободил от «должности» так называемого «и.о. мэра» неподоконтрольной Украине Макеевки Донецкой области Валерия Ляховца, его сменил Сергей Голощапов, пишет ДонПресс.

В тексте «указа» сказано:

«Освободить Ляховца Валерия Андреевича от занимаемой должности и.о. главы администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики».

Вторым «указом» — № 156 — Пушилин назначил «мэром» Сергея Голощапова.