Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты

25.05.2019 11:48

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ проезжать во временно оккупированные населенные пункты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте севернее н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на юг к населенному пункту и на восток в направлении границы с Российской Федерацией.

На блокпосте к востоку от н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии проехать в направлении н. п. Маркино (неподконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка), ссылаясь на «проведение учений со стрельбой на расположенном неподалеку полигоне».

В н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал СММ в проезде к востоку в сторону н. п. Порохня (неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Мариуполя)».