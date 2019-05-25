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Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ проезжать во временно оккупированные населенные пункты.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте севернее н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на юг к населенному пункту и на восток в направлении границы с Российской Федерацией.
На блокпосте к востоку от н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии проехать в направлении н. п. Маркино (неподконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка), ссылаясь на «проведение учений со стрельбой на расположенном неподалеку полигоне».
В н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал СММ в проезде к востоку в сторону н. п. Порохня (неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Мариуполя)».
Теги: Донбасс, запрет, проезд, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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